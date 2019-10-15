لبنان يحترق.. تجدد الحرائق ببلدة الشيخ محمد والدفاع المدنى يحاول السيطرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية MTV Lebanon فى خبر عاجل لها، تجدد الحريق الذى تم إخماده ليل أمس فى لبنان ببلدة الشيخ محمد في عكار بالقرب من منازل المواطنين، حيث أدى الحريق إلى التهام مساحة من الأعشاب اليابسة وأشجار الزيتون.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سارع فيه عناصر ومتطوعو الدفاع المدنى اللبنانى فى مركز خريبة الجندى إلى مكان الحريق بهدف تطويقه والسيطرة عليه وإخماده قبل وصوله إلى المنازل والأراضى المجاورة، وذلك من خلال تبريد المساحة التى احترقت خوفا من تجددها بسبب سرعة الرياح.
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