فى اليوم العالمى لغسيل اليد .. 6 طرق للغسيل للحماية من الجراثيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم العالم باليوم العالمى لغسل اليدين ، لمنع انتشار الجراثيم والتمتع بالأيدى النظيفة ما يساهم فى مكافحة انتشار العدوى ويضمن حياة صحية أفضل بعيدا عن الملوثات . و"الخليج 365" يستعرض نصائح منظمة الصحة العالمية لغسل اليدين بطريقة صحيحة. 1- بلل يديك بالماء النظيف قم بإغلاق الصنبور. 2- استخدم الصابون لتنظيف اليد من الجراثيم والميكروبات. Advertisements 3- قم بالتركيز على غسيل الأظافر وبين الأصابع جيدا لكونها مخبأ للبكتيريا والجراثيم . 4 - افرك يديكِ لمدة 20 ثانية. 5-اغسل يديكِ جيدا تحت الماء النظيف والجارى. 6- جفف يديك باستخدام بمنشفة نظيفة خاصة بك.

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