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تموين القاهرة تضبط سلع مجهولة المصدر وتحرر 40 محضرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء القاهرة بالتعاون مع مديرية التموين، على المحال والأسواق، نجحت خلالها فى ضبط عدد من المحلات والأكشاك لبيع السجائر بأسعار تزيد عن السعر المعلن، كذلك تم تحرير محاضر ضد عدد من المولات التجارية ومحلات الملابس والأحذية بالمعادى والموسكى لعمل اوكازيون وهمى بالمخالفة لأحكام القانون.

 

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وأسفرت الحملات أيضا عن تحرير أكثر من 40 محضر متنوع ما بين عدم وجود شهادة صحية و مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار وبيع ملابس وأحذية واجهزة كهربائية ومكياج وأدوات تجميل مجهولة المصدر، ومحاضر حيازة بضائع مختلفة الانواع دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة.

 

وأضاف إبراهيم عسقلانى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، أن المضبوطات لم تقتصر فقط على السلع الغذائية بل شملت ايضا سلع وبضائع اخرى مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات مثل 800 مثبت تيار كهربائى، و150 مروحة و600 شاسيه كهرباء و6 طن فلفل أسود و30 طن جبنة موزريلا و 150 علبة زيت فتيس، و190 موتور رفع مياه جاهز للبيع بدون بيانات و800 كجم صابون سائل و4000 باكو معسل بدون علامة تجارية و1400 قطع جوارب مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

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