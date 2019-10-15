مفتى موسكو: علاقتنا بمصر قوية ونرسل طلابنا للتدريب بها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيلدار علاء ألدينوف، مفتى موسكو، أن علاقات مصر بروسيا جيدة للغاية وتزداد تنسيقا خاصة فى المجال الدينى.
وأضاف علاء الدينوف، لـ"الخليج 365"، على هامش المؤتمر العالمى لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن مجلس شورى مفتى روسيا سيوقع بروتوكولا مع الأوقاف المصرية لتدريب طلاب روس بأكاديمية الأوقاف.
وقال علاء الدينوف سندعم التعاون بين الجانبين خاصة لما تمتاز به علاقة البلدين بخصوصية وترحيب كبير من المؤسسات الدينية المصرية التى تمتاز بالوسطية والقبول الروسى.
يذكر أن المؤتمر الخامس لدور وهيئات الإفتاء فى العالم يحضره عدد من الوزراء وسفراء الدول وكبار المسئولين بالدولة وعدد من قامات العلم والفقه من مختلف دول العالم، أبرزها: السعودية والإمارات والكويت، والعراق، الأردن وتونس وفلسطين، وعُمان وصربيا والبوسنة والهرسك، وأوزبكستان وجزر القمر وبوروندي، وتنزانيا والسنغال، وماليزيا وتايلاند، والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليونان وهولندا وأوكرانيا، وألبانيا وغيرها من دول العالم.
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