شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور البرلمان الأوروبى فى بروكسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم الثلاثاء، البرلمان الأوروبى فى العاصمة البلجيكية بروكسل. كان قداسة البابا والوفد المرافق قد غادروا العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم، مستقلين القطار فى طريقهم إلى بلجيكا فى إطار جولة قداسته الرعوية الحالية فى إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا. Advertisements وكان رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولى فى استقبال قداسة البابا لدى وصوله مقر البرلمان حيث كتب كلمة تذكارية فى سجل كبار الزوار. وعقد جلسة حضرها إلى جانب رئيس البرلمان، رئيس مجموعة العمل المعنية بالحوار بين الثقافات والأديان بكتلة حزب الشعب الأوروبى والسفير المصرى ببلجيكا خالد البقلى. وأعرب قداسة البابا أثناء اللقاء عن سعادته بزيارة البرلمان الأوروبى مشيرًا إلى أن الأحوال فى مصر فى تحسن مستمر.

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