شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الجيزة تعلن عودة الخدمة للخط الساخن 125 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن إعادة تشغيل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي بلاغات وشكاوى المياه والصرف الصحي، وذلك بعد إصلاح العطل الفنى الناتج عن قطع كابل كهربائى.

وكانت شركة مياه الجيزة، قد خصصت عددا من أرقام التليفونات لاستقبال شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي وهى " 01221799666 ـ 01221799777 ـ 01221774499 ، أو على خدمه الواتس اب على رقم 01221799777 ، أو على خدمة موبايل ابلكيشن 125 أو الموقع الأليكترونى للشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي.

Advertisements