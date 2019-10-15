شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الجيزة تعلن عودة الخدمة للخط الساخن 125 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن إعادة تشغيل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي بلاغات وشكاوى المياه والصرف الصحي، وذلك بعد إصلاح العطل الفنى الناتج عن قطع كابل كهربائى.
وكانت شركة مياه الجيزة، قد خصصت عددا من أرقام التليفونات لاستقبال شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي وهى " 01221799666 ـ 01221799777 ـ 01221774499 ، أو على خدمه الواتس اب على رقم 01221799777 ، أو على خدمة موبايل ابلكيشن 125 أو الموقع الأليكترونى للشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة مياه الجيزة تعلن عودة الخدمة للخط الساخن 125 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.