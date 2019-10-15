قبل السيول والأمطار الرعدية في بعض المناطق.. الأرصاد توجه 6 نصائح للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طالب محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين في المحليات والمحافظات المتوقع فيها سقوط أمطار غزيرة وسيول، بالحذر قدر الإمكان بعدم التواجد في الشوارع أو المناطق المتوقع سقوط فيها أشياء مثل "التكييفات والأشجار" وعدم ركن السيارات تحتها.

كما نصح شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "8 الصبح" على فضائية dmc، المواطنين، بعدم التواجد تحت لوحات الإعلانات وأعمدة النور لأن نشاط الرياح مع السحب الرعدية الموجودة من الممكن أن تؤدي إلى تساقط هذه اللوحات، بجانب اتخاذ الحذر أثناء التواجد والسير خلال فرص سقوط الأمطار في الطرق والشوارع.

وعن المحافظات الخالية من سقوط الأمطار، وتنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير خاصة في ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح وتصل فيها درجة الحرارة إلى 22 درجة مئوية ليلا، وترتفع خلال النهار لـ33 و 34 درجة، فترات الليل، نصح شاهين المواطنين، عدم تشغيل المراوح والتكييفات لعدم الإصابة بنزلات البرد الحادة المشهورة خلال هذا الفصل من العام، كما نصح أولياء أمور التلاميذ بارتداء الأطفال تيشرت قطن خفيف تحت قميص المدرسة.

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ويتوقع خبراء الهيئة، سقوط أمطار مساء اليوم، قد تصل شدتها إلى 10 مليمتر، على سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على السواحل الشمالية للبحر الأحمر ووسط الصعيد والوادي الجديد.

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