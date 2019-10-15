أماني الطويل: تقارير اللجنة الدولية تحفظت على أمان سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر اعتمدت على الأطر الرسمية واللجوء للمكاتب الاستشارية واللجان العلمية خلال مفاوضات سد النهضة.
وأوضحت الطويل خلال كلمتها في الجلسة الثانية بمؤتمر "سد النهضة" الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن تقرير اللجنة الدولية التي شكلت في ٢٠١٢ وأصدرت تقريرها في ٢٠١٣ أظهرت تحفظاتها على أمان السد وتدفقات المياه.
ونوهت إلى أن مفاوضات سد النهضة استمرت على مدار 21 اجتماعا متنوعين في درجات التمثيل السياسي، لافتة إلى أن التصميم الإثيوبي لسد النهضة مؤسس على فتحتين فقط، لكن مصر طالبت بزيادة الفتحات لـ4 وهو ما قوبل بالرفض من الجانب الإثيوبي طوال الوقت.
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