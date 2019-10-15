البابا تواضروس الثاني يزور مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- أ ش أ:

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح اليوم – إن رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي كان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني لدى وصوله مقر البرلمان، حيث كتب كلمة تذكارية في سجل كبار الزوار.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني عقد جلسة حضرها إلى جانب رئيس البرلمان، رئيس مجموعة العمل المعنية بالحوار بين الثقافات والأديان بكتلة حزب الشعب الأوروبي EPP النائب المجري جورجي هولفيني والسفير خالد البقلي السفير المصري ببلجيكا.

Advertisements

وأشار إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني أعرب خلال اللقاء عن سعادته بزيارة البرلمان الأوروبي، مشيرًا إلى أن الأحوال في مصر في تحسن مستمر.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد بدأ زيارته الرعوية لقارة أوروبا الأربعاء الماضى، حيث زار إيبارشية باريس وشمال فرنسا في بداية جولته والتي تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.

يرافق قداسة البابا تواضروس خلال الزيارة صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق​.