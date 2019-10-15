رئيس "شباب النواب": القيادة السياسية تراهن على الشباب لقيادة مصر المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب أشرف رشاد، إن القيادة السياسية تراهن على الشباب لقيادة مصر المستقبل، ولذلك تسخر الدولة كافة إمكانياتها لخدمة ودعم الشباب، وذلك في إطار توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشاكل ومعوقات الكشافة والمرشدات والعمل على حلها.

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وأضاف رشاد: "أن اجتماع اللجنة يأتي في إطار موافقة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال على عقد مثل تلك اللقاءات لدعم الشباب وبحث كافة مشاكله"، معربًا عن أمله في الوصول إلى مراحل تنفيذ الحلول المقترحة في هذا الشأن.

ونوه بأن اللجنة عقدت اجتماعًا في دور الانعقاد الماضي حول ذات الموضوع وبذلت كل جهودها من أجل حل كافة مشاكل الكشافة والمرشدات بالتعاون مع الحكومة، مقدمًا شكره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لاستجابته لمطالب اللجنة فيما يتعلق بالكشافة والمرشدات.

وأشار رشاد إلى أن اللجنة قامت بحل كل المشكلات التي وردت إليها من جمعيات الكشافة والمرشدات، مطالبًا كافة الجمعيات والاتحاد العام للكافة والمرشدات بالانفتاح على المجتمع المصري. ​