وزير العدل: مصر قبلة العلم والعلماء ومركز الإشعاع الحضاري والإنساني للبشرية كلها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن مصر هي قبلة العلم، والعلماء والثقافة، ومركز الإشعاع الحضاري والإنساني للبشرية كلها في مختلف المجالات خاصة الدينية بفضل وسطية واعتدال المؤسسات الدينية في مصر "الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف" .

وأضاف الوزير، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العلمي للإفتاء اليوم الثلاثاء، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي- أن الخلاف الفقهي لم يكن سببا للكراهية أو العنف أو الإرهاب.. منتقدا ما تقوم به الجماعات المتطرفة التي لا تفرق بين أصول الدين وثوابته وبين المتغيرات في المجتمع فأصبحت تمارس العنف الفردي والجماعي ومثلت عقبة لتقدم الأوطان بأفكارها الخطيرة على السلم المجتمعي.

وأشار المستشار عبد الرحيم إلى دور العلماء والمفتين والمتخصصين لتوضيح صحيح الدين والاستفادة من التنوع الديني والفقهي بما يحقق مصالح البشرية والحضارة الإنسانية ونشر روح المحبة والوسطية والاعتدال وهي ما تميز الأمة الاسلامية.

وأعرب وزير العدل عن أمله في خروج المؤتمر ببرنامج عمل يفيد كل المؤسسات المعنية.. مشيدًا بموضوع المؤتمر وهو الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي.