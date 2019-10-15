إحباط تهريب ملايين من المنشطات المحظورة عبر ميناء الإسكندرية البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب 7مليون عبوة مكملات غذائية و2 مليون قرص أدوية ومنشطات محظورة و600 ألف عبوة مستحضرات تجميل إلى داخل البلاد.

تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري أفادت قيام "أحد الأشخاص-يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية–مقيم بمحافظة القاهرة" باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها "أمتعة شخصية" داخل حاوية، وأخفى ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها إلى داخل البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهوده عن ضبط 7 مليون عبوة مكملات غذائية مختلفة الأنواع- 2 مليون قرص أدوية لعقاقير طبية ومنشطات، 600 ألف عبوة من مستحضرات التجميل والعطور المختلفة المحظور دخولها للبلاد بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.