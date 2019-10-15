"شق بطنه قدام التلاميذ".. سائق "توك توك" يشرع في قتل قائد حافلة مدرسية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهم بالشروع في قتل سائق حافلة تابعة لإحدى المدارس بمنطقة حدائق الأهرام.

تلقى العميد أسامة عبدالفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إشارة من مستشفى الهرم بوصول سائق مصابا بطعنة نافذة في البطن وسحجات في الرأس والساق.

التحريات الأولية لضباط مباحث الهرم، توصلت إلى أنه في أثناء سير سائق حافلة مدرسية بشارع 18 بمنطقة (أ) بمنطقة حدائق الأهرام، وقع احتكاك بين الحافلة و"توك توك"، ونشبت مشادة كلامية حادة بينهما.

Advertisements

صعد سائق "التوك توك"، ومرافقه إلى الأتوبيس، وأشهر السائق سلاحا أبيض "مطواة" واعتدى على سائق الحافلة ليصف شاهد عيان الواقعة "شق بطنه واستعان بزمايله ونزلوا ضرب في سواق الأتوبيس".

حالة من الذعر انتابت التلاميذ من هول المشهد، ما دفع عددا من الأهالي للتدخل وإنقاذ السائق بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.