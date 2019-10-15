ضبط المتهمين بسرقة سيارة شركة سياحة في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على المتهمين بسرقة سيارة شركة سياحة بمنطقة السيدة زينب.

تبلغ للمقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، من أحد الأشخاص سائق بشركة سياحة بأنه حال توقفه بالسيارة قيادته تابعة للشركة محل عمله أمام أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة قصر النيل، طلب منه شخصين لايعلم بياناتهما، توصيلهما إلى إحدى الأماكن بنطاق محافظة الجيزة، وأثناء سيرهم تظاهر أحدهما بإصابته بحالة إعياء وتوجه بهما إلى إحدى المستشفيات بدائرة القسم، وعند وصولهم قاموا بتخديره عن طريق مشروب يحتوى على مادة مخدرة أفقدته الوعى، وعقب إفاقته اكتشف سرقة السيارة قيادته والهاتف المحمول الخاص به واتهمهما بسرقته.

وبإخطار اللواء علاء سليم، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، أمر بتشكيل فريق بحث على أشرف عليه اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهمين.

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من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان سبق اتهامهما والحكم عليهما في 35 قضية متنوعة مقيمان بدائرة مركز بنها بالقليوبية.

عقب تقنين الاجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية تم استهداف المذكورين وتمكن الرائدان مهند خليل وخالد جبر، معاونا المباحث، من ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما وبمواجهتهما أمام اللواء أحمد الألفي، وكيل الأمن العام، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه بأسلوب التخدير.

تم بإرشادهما أمام العميد عمرو محسب، مفتش المباحث، ضبط السيارة المستولى عليهما بمكان إخفائهما وأنكرا سرقتهما للهاتف المحمول، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والسيارة واتهماهما بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، والعميد محمد مصطفى، مأمور قسم السيدة زينب، إلى النيابة العامة.