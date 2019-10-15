أخبار مصر | تحرك برلماني حول مدى التزام الحكومة بخطة ترشيد الإنفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول مدى التزام الحكومة بخطة ترشيد الإنفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة شيرين فراج، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن مدى التزام الحكومة بخطة ترشيد الإنفاق الحكومى والتى قامت وزارة المالية بتعميم تعليمات تنفيذية للالتزام بإجراءات خطة الدولة والحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق الممارسات الإيجابية.

وقالت فراج، إن التعليمات تنص على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى والتي تنحصر في المنتج المحلي، واستخدام مصابيح موفرة للطاقة والضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج، وتابعت:"إلى جانب ترشيد سفر البعثات الحكومية للخارج وترشيد شراء السيارات الحكومية للعاملين بالدرجات العليا وغيرها من الطرق لترشيد الإنفاق الحكومى والحفاظ على المال العام".