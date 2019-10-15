أخبار مصر | فرج عامر: ندعم الرئيس السيسي في حربه ضد الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: ندعم الرئيس السيسي في حربه ضد الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى حربه ضد الارهاب التى استشرى بشكل غير مسبوق للنيل من مصر والقضاء على خفافيش الظلام واهل الشر.

وقال "عامر" أنه يؤيد كل ما جاء على لسان الرئيس خلال كلمته في الندوة التثقيفية على الفيلم التسجيلي "الحقيقة والتحدي"، الذي قدم عدد من بطولات الجيش المصري بدءً من النكسة وحتى نصر أكتوبر، والتى قال فيها: "شوفتوا أن خلال الشهرين الماضيين فقد كان الهدف هو إزاي نسيء للجيش المصري ونشوه ونقلل من قيمته ونشكك في قدراته، على الرغم من أن وقت الهزيمة الكبيرة الشعب لم يفقد ثقته في نفسه أو في الجيش، فإننا لو فقدنا الثقة في انفسنا سنفقد االثقة في الجيش وقدراته".

وتابع: "المصريين بعد الحرب تبرعوا لبناء الجيش، والفنانين عملوا حفلات جوا وبرا مصر لإعادة بناء الجيش، علشان نستعيد الأرض ونعيد عزتنا التي تضررت في1967"، وأكمل السيسي: "منذ 6 سنين مصر في حرب مع الارهاب في سيناء، هل هذا ليس استنزاف لقدرتنا، أليس كل من اشتهد واصيب هو ابن مصر، علينا جميعًا الانتباه جيدًا لا الجيش الآن قبل تبرعات من المصريين على الرغم من هذه الحرب، بل هو والدولة خلال الاستنزاف قاموا بالبناء في كل حتة وحاربوا في سيناء".