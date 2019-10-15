أخبار مصر | وزيرة الصحة: الانتهاء من تجهيزات مستشفى إسنا خلال 3 أسابيع بتكلفة 475 مليون جنيه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: الانتهاء من تجهيزات مستشفى إسنا خلال 3 أسابيع بتكلفة 475 مليون جنيه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى إسنا المركزي، وذلك في إطار استعدادات وتجهيزات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وكان فى استقبالهم عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن تكلفة الإنشاء والتجهيزات للمستشفي بلغت 475 مليون جنيه، حيث تم نقل تبعية المستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة عام 2016، مشيرةً إلى أن المستشفى تخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤها وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات.

وحرصت وزيرة الصحة والسكان على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، وشددت على اختبار جميع الأنظمة والأجهزة الطبية قبل التشغيل، موضحةً أنه سيتم الانتهاء من كافة التجهيزات خلال 3 أسابيع.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان سكن الأطباء، وشددت على توفير كافة سبل الراحة لهم وتركيب شبكة "الواي فاي" لإتاحة شبكة الإنترنت لهم على مدار الساعة لتساعدهم في عملية التعليم الطبي، ووجهت بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى بالتعاون مع مستشفى شفاء الأورمان، كما أبدت عددا من الملاحظات الطبية الهامة تزامنا مع تركيب الأجهزة الطبية بالمستشفي، واستغلال المساحات بقسم الحضانات بالشكل الأمثل.

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وقالت وزيرة الصحة، إن المستشفى تتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و13 حضانة للأطفال، لافتةً إلى أن المستشفى تشمل كافة التخصصات الطبية.

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب بتجهيزات المستشفى، قائلين لوزيرة الصحة "بلغي الرئيس السيسي إن هديته وصلت لأهل الأقصر"، كما استمعت وزيرة الصحة لمطالب المواطنين وأعضاء مجلس النواب ووعدتهم بسرعة تلبيتها.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.