أخبار مصر | الخميس.. اجتماع "المحامين" لإصدار ضوابط التجديد والقيد ومراجعة الجداول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. اجتماع "المحامين" لإصدار ضوابط التجديد والقيد ومراجعة الجداول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس نقابة المحامين، بعد غد الخميس، اجتماعه الدوري الشهري، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

وقال نقيب المحامين، إن الاجتماع يهدف لإصدار الضوابط الخاصة بتجديد الاشتراك، والقيد، ومراجعة الجداول، وفقا لتعديلات قانون المحاماة.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية، نشرت في 13 أغسطس الماضي قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وتناولت التعديلات الجديدة للقانون، وضع الضوابط التي تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي، وأعطاء الحق للنقابة في تنقية جداولها أولًا بأول.