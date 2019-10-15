أخبار مصر | تحرك برلماني حول أزمات الثروة الحيوانية بمصر

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تقدم النائب البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، موجه لكل من رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، حول انهيار الثروة الحيوانية في مصر.

وقال ضيف في نص طلب الإحاطة الذي تقدم به:"الفترة الأخيرة شهدت انهيارا كبيرا في أسعار الماشية، مما ترتب عليه خسائر كبيرة للمربين، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار تكاليف التسمين سواء كانت الأعلاف أو الأدوية"، مُشيرًا إلى أن تلك الأزمة يقف وراءها غياب التنسيق الحكومي، حيث تم الاتجاه نحو استيراد اللحوم بشكل كبير دون دراسة احتياجات السوق، ومعرفة حجم الماشية لدى المربين، وهو ما تسبب في انخفاض أسعار الماشية بشكل كبير، وترتب عليه خسائر فادحة للمربين.

وحذر النائب البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، من أن إهمال الحكومة لهذه المشكلة، حيث سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة في انهيار الثروة الحيوانية، بمصر، بعد ابتعاد المزارعين والمربين عن مشروعات الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن صغار المربين أول ضحايا هذه المشكلة، حيث أن عدد كبير منهم هجر عمليات التسمين واتجه للبحث عن فرص عمل أخرى، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها.

وطالب عضو لجنة الزراعة، الحكومة بوضع ضوابط على عملية استيراد اللحوم، باعتبارها أحد أبرز أسباب انهيار الثروة الحيوانية، محذرا من أن غياب الإنتاج المحلي سيدفع إلى زيادات كبيرة في أسعار اللحوم.