أخبار مصر | برلماني: الزيادة السكانية أول عائق أمام التنمية في كل المجالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الزيادة السكانية أول عائق أمام التنمية في كل المجالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية تعتبر أول عائق أمام التنمية في كل المجالات، لما تسببه هذه الزيادة من خطورة بالغة من حيث ضعف معدلات الإنتاج وعدم تناسبها مع معدلات الاستهلاك الضخمة عليها، وعدم القدرة على توفير الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية وغيرها في كل المجالات ما يدق ناقوس الخطر داخل المجتمع ويهدد حياة الأفراد ويرفع معدلات الفقر والبطالة ويعرقل عملية التنمية بل ويجعل حدوثها غير ملموس بالنسبة للمواطنين.

وأضاف بركات، أن الدولة عليها الاتجاه في طريق جديد وإضافي ويتمثل في استغلال الزيادة السكانية الاستغلال الأمثل وحل مشكة التكدس وعمل توزيع للسكان بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن التعداد السكاني المتزايد إذا لم يتم استغلاله الاستغلال الأمثل وتحويله إلي موارد منتجه تسهم في اقتصاد المجتمع سيصبح عبئا على هذا الاقتصاد، فالزيادة السكانية تعتبر ثروة بشرية في الكثير من الدول الأجنبية، وذلك بتحويل السكان من قوى سكانية مستهلكة إلى قوى منتجة، مُشيرًا إلى أن نسب الأمية والفقر وعدم الوعي المرتفعة تؤدي إلى عدم الاستفادة من القوى السكانية بشكل صحيح، كما تفعل الدول المتقدمة.

وشدد النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون لقضية الزيادة السكانية إستراتيجية وطنية تسهم كل الجهود الحكومية وغير الحكومية فيها ولا يقتصر الدور على وزارة واحدة فقط وإنما تجتمع كل الوزارات في ذلك لما تحمله القضية من أبعاد في كل المجالات، مُطالبًا وزارة الثقافة ومؤسسة الأزهر بالتدخل لنشر الوعي والتعزيز من ثقافة الإنجاب لدي المرأة خاصة في القري والنجوع وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لهذه المناطق، كحل يسبق اللجوء إلى فرض قوانين لمواجة الأزمة، مثلما فعلت الصين عندما وصل عدد سكانها لأكثر من 300 مليون نسمة وتواجه أزمة الزيادة السكانية بقوانين رخصة الإنجاب التي فعلتها من عام 1997 لتحديد النسل.