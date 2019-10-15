أخبار مصر | "عبداللطيف" يطالب بتسليط الضوء على سانت كاترين ببورصة لندن السياحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبداللطيف" يطالب بتسليط الضوء على سانت كاترين ببورصة لندن السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن فاعليات بورصة لندن السياحية «WTM» رقم 40 من المقرر أن تقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل وهي ثاني أكبر بورصة عالمية للتسويق السياحي العالمي بعد بورصة برلين ويشارك فيها حوالي 5 آلاف عارض من أكثر من 180 دولة حول العالم وحضور مصر القوى العام الماضي بالبورصة كان له دور كبير في تنشيط السياحة لمصر خاصة مع استخدام ابتكارات تكنولوجية متطورة وبرامج سياحية قوية في البورصة.



وأوضح عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم أن بورصة لندن هذا العام تأتي قًبيل افتتاح المتحف المصري الكبير في 2020 ولابد من تقديم خطة تسويقية وتروجية قوية لهذا الحدث التاريخي الذي ينتظره عشاق السياحة الثقافية والكلاسيكية من مختلف دول العالم من خلال تنسيق مشترك بين وزارتي السياحة والآثار.



ونوه د. عاطف عبد اللطيف إلى جهود الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في عودة السياحة لمصر بمعدلات كبيرة في فترة قصيرة وكذلك ما تقوم به من ابتكارات وتسويق جيد خارج الصندوق في البورصات السياحية التي تكون مصر حاضرة فيها بقوة يدعم فرص زيادة المعدلات السياحية الوافدة لمصر.



واقترح رئيس جمعية مسافرون بضرورة إعداد خطة تسويقية جيدة للمشاركة في بورصة لندن بالإضافة لما تقوم بها الوزارة وتتمثل هذه الخطة التسويقية في إعداد مادة فيلمية متخصصة عن الاحداث التي تمت في مصر على مدار هذا العام وحققت نجاحا منقطع النظير ومنها التنظيم المبهر لبطولة الأمم الأفريقية والنجاحات المصرية التي حققها أبناء مصر في الألعاب الرياضية المختلفة وتسويق الملاعب والأندية والإمكانيات الرياضية بهدف جذب السياحة الرياضية لمصر.



ودعا إلى ضرورة إعداد مادة فيلمية تسويقية أيضا عن فرص مصر في سياحة المعارض والمؤتمرات من خلال عمل رصد للمؤتمرات والمعارض التي تم عقدها في مصر مؤخرا مع عرض الامكانيات المتاحة لنا في تنظيم المؤتمرات والمعارض وإعداد خطة عمل لهذه النوعية من السياحة لأنها تحقق دخلا كبيرا في السياحة العالمية ونحن لدينا الامكانيات المؤهلة لذلك وخير مثال على ذلك ما تحققه سياحة المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات المتحدة.