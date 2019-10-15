أخبار مصر | "عبداللطيف" يطالب بتسليط الضوء على سانت كاترين ببورصة لندن السياحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبداللطيف" يطالب بتسليط الضوء على سانت كاترين ببورصة لندن السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم أن بورصة لندن هذا العام تأتي قًبيل افتتاح المتحف المصري الكبير في 2020 ولابد من تقديم خطة تسويقية وتروجية قوية لهذا الحدث التاريخي الذي ينتظره عشاق السياحة الثقافية والكلاسيكية من مختلف دول العالم من خلال تنسيق مشترك بين وزارتي السياحة والآثار.
ونوه د. عاطف عبد اللطيف إلى جهود الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في عودة السياحة لمصر بمعدلات كبيرة في فترة قصيرة وكذلك ما تقوم به من ابتكارات وتسويق جيد خارج الصندوق في البورصات السياحية التي تكون مصر حاضرة فيها بقوة يدعم فرص زيادة المعدلات السياحية الوافدة لمصر.
واقترح رئيس جمعية مسافرون بضرورة إعداد خطة تسويقية جيدة للمشاركة في بورصة لندن بالإضافة لما تقوم بها الوزارة وتتمثل هذه الخطة التسويقية في إعداد مادة فيلمية متخصصة عن الاحداث التي تمت في مصر على مدار هذا العام وحققت نجاحا منقطع النظير ومنها التنظيم المبهر لبطولة الأمم الأفريقية والنجاحات المصرية التي حققها أبناء مصر في الألعاب الرياضية المختلفة وتسويق الملاعب والأندية والإمكانيات الرياضية بهدف جذب السياحة الرياضية لمصر.
ودعا إلى ضرورة إعداد مادة فيلمية تسويقية أيضا عن فرص مصر في سياحة المعارض والمؤتمرات من خلال عمل رصد للمؤتمرات والمعارض التي تم عقدها في مصر مؤخرا مع عرض الامكانيات المتاحة لنا في تنظيم المؤتمرات والمعارض وإعداد خطة عمل لهذه النوعية من السياحة لأنها تحقق دخلا كبيرا في السياحة العالمية ونحن لدينا الامكانيات المؤهلة لذلك وخير مثال على ذلك ما تحققه سياحة المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات المتحدة.
وقال د. عاطف إن السوق الإنجليزية أحد أهم وأقوى الأسواق العالمية ويعد في مصر من أكبر أربعة أسواق مصدرة للسياحة في البحر الأحمر ألمانيا وأوكرانيا وروسيا ودعا إلى إعداد برامج سياحية قوية والتواصل مع شركات الطيران التي ستوزع عليها حصص توماس كوك وكذلك العمل على عودة السياحة الإنجليزية بقوة.