أخبار مصر | رئيس "صناعة النواب" يشيد ببناء محطة طاقة نظيفة: "يزيد من إنتاج الطاقة بنسبة 18%"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صناعة النواب" يشيد ببناء محطة طاقة نظيفة: "يزيد من إنتاج الطاقة بنسبة 18%" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بعزم شركة سيمينس جاميسا، بناء محطة غرب بكر بمنطقة خليج السويس المملوك لشركة ليكيلا بقدرة 252 ميجاوات، وهو ما يأتي انطلاقًا من التزامها المتزايد بنمو الطاقة النظيفة في مصر، وستقوم الشركة بتركيب 96 توربين "SG 2.6-114" لتوليد الطاقة المتجددة من الرياح، وعقد المحطة الجديدة هو عقد تسليم مفتاح ويتضمن تعاقد للصيانة طويل الأجل لمدة 15 عاما.

وقال "عامر" إنه وفقا لمسؤولى الشركة سيتم تسليم أول توربينات الرياح في منتصف عام 2020، ومن المقرر أن يتم تشغيل المشروع بالكامل في عام 2021، وقد تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة وعقد اتصال المحطة بشبكة الكهرباء من قبل شركة ليكيلا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في وقت سابق هذا العام، إذ ستنتج محطة غرب بكر الهوائية، التي تقع على بعد 30 كيلومترًا شمال غرب رأس غارب، في خليج السويس، أكثر من ألف جيجاوات في العام، لتزويد من 350 ألف منزل باحتياجاتهم من الكهرباء، وتوفير حوالي 550 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

كما سيتم تنفيذ جميع الأعمال المدنية ومعظم الأعمال الكهربائية واللوجستية بواسطة مقاولين مصريين، كما سيتم إنتاج غالبية أبراج توربينات الرياح في مصر، ويمكن القول أنه إجمالًا سيتم تنفيذ 70% تقريبًا من المشروع بسواعد مصرية مما يدعم الاقتصاد المصري.

واشار الى أنه بانتهاء تنفيذ هذا المشروع ستزيد الطاقة المنتجة من الرياح في مصر بنسبة 18%، لتصل إلى 1650 ميجاوات، وهو جزء من مشروعات الحكومة للبناء والتملك والتشغيل (BOO)، وسيكون خطوة قوية لمصر في طريق تنفيذ خطتها لتنويع مصادر الطاقة والوصول بإنتاجها من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي إنتاجها من الطاقة بحلول عام 2022.

وعن جدوى المشروع، قال "عامر" أنه سيوفر فرصًا للمجتمعات المحلية من خلال الاستثمار في الاستراتيجيات طويلة الأجل، فقد تم وضع خطة للاستثمار المجتمعي للتركيز على مبادرات الشركات الصغيرة، والتعليم، والبيئة لمعالجة تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى أن المشروع يضمن حماية جميع أنواع الحياة البرية من خلال تطبيق تنفيذ خيارات التخفيف المختلفة، بما في ذلك برنامج لإيقاف التشغيل عند الطلب.