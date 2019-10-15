أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن أزمة كلية العلوم الطبية بجامعة أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن أزمة كلية العلوم الطبية بجامعة أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطـلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي، بشــأن أزمة العلوم الطبية بجامعة أكتوبر وضرورة التدخل لحماية مصالح الطلبة والخريجين.

وأشارت النائبة إلى تظاهر العشرات من طلاب كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر أمام وزارة التعليم العالي، بسبب تغيير اسم كلية العلوم لـ”تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية”.

وأكدت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، أن تعديل اسم الكلية صدر من وزير التعليم العالى بكل سرية ولم يعلم احدا عنه شيء، وما كشف الامر هو صدور إحدى الأوراق الرسمية من مكتب عميد الكلية، ومطبوع عليها اسم الكلية الجديد، لافتة أن النشر فى الجريدة الرسمية وتغيير الاسم تم فى سرية تامة وفى وقت قصير للغاية بين صدور القرار وبين تطبيقه بشكل يجعل الطلاب امام أمر واقع.

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ونوهت إلى أن تغيير اسم الكلية من عواقبه غلق سجل التراخيص في وزارة الصحة لأن الكلية تم تغيرها وسوف تتبع سجل التعليم الفني بما يساويها بالمعاهد الفنية الصحية.

وتابعت أن وزارة التعليم العالي قررت عدم ضم كلية العلوم الطبية بجامعة أكتوبر، لتنسيق الجامعات لهذا العام، مما أثار مخاوف الطلاب والخريجين من أن هذا الأمر مقدمة لإلغاء الكلية أو تعديل نظام الدراسة فيها وإلغاء سنة الامتياز، وتحويلها لكلية علوم صحية بدلا من علوم طبية، وأن يتحول المسمى الوظيفى من أخصائي علوم طبية، إلى تقني.

وأكملت يوسف، أنه عقب تحويل الكلية من علوم طبية إلى علوم صحية سيترتب عليه غلق باب الدراسات العليا وهو ما يؤدي إلى ضرر لطلبة الكلية، مشيرة إلى أنه بعد صدور قرار تكليف لطلبة الكلية وتم نشره في أكثر مديرية من مديريات الصحة، تم رفضه من قبل الأطباء ونقابة الأطباء بحجة ان طلبة الكلية "العلوم التطبيقية ليس في الفئات التي تعتمدها وزارة الصحة في التكليف.