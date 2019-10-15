أخبار مصر | "التضامن": مبادرة للمسح السمعي على 900 طفل بحضانات حي الأسمرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": مبادرة للمسح السمعي على 900 طفل بحضانات حي الأسمرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم الثلاثاء، مبادرة للتوعية بأهمية الكشف المبكر على الأطفال تجاه أي إعاقة للتدخل وتقديم العلاج الكامل لحالات الصمم الشديد والتي تحتاج لزراعة قوقعة، أو تركيب سماعة، أو جلسات تخاطب ضمن انشطة البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعب.

وتستهدف المبادرة 900 طفل من عمر يوم وحتى 6 سنوات، حيث أن الفئة العمرية لهؤلاء الأطفال هي الفترة التى يتم تكوين دماغ الطفل وتنمية مهاراته، وتتطلب التدخل السريع في حال وجود أي إعاقة.

وأكدت دينا عبد الوهاب، مستشار وزير التضامن الاجتماعى لتنمية الطفولة المبكرة، أن المبادرة تعمل على خلق الوعي لدى الأسر على أهمية الاهتمام بالاطفال في هذه الفترة العمرية في التنشئة السليمة للطفل وتنمية قدراته الذهنية والصحية وتكوين الشخصية.

وأضافت أن للحضانة دور مهم في خلق المناخ الداعم للأطفال في هذه المرحلة، وأن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة على تطبيق معايير جودة للحضانات وتدريب الميسرات لتحقيق هدف تنمية الطفولة المبكرة على مستوى الجمهورية.

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وأوضحت ياسمين مطر، معالج أمراض التخاطب أن المسح السمعي اللغوي يهدف للتأكد من سلامة الإدراك واللغة والتحدث بطلاقة لدي الأطفال والمبادرة تكتشف ضِعاف السمع وتعمل على تحسين الحصيلة اللغوية ومعالجة عيوب النطق والكلام لدى الأطفال ضعاف السمع.

وأشاد الأهالي بهذه المبادرة، لأنها تهتم بأطفالهم وتتم بشكل مجاني، وتطوع 13 أخصائي تخاطب من جامعة دمنهور وجامعة الإسكندرية لتنفيذ هذه المبادرة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، أعلنت عن إفتتاح حضانتين بحى الأسمرات تقدم كل منهما خدماتها لعدد 136 طفلًا من سن عامان إلى 5 سنوات، حيث تم تجهيز الحضانات بالوسائل التعليمية والتدريبية المتطورة والأثاثات وتوفير الكوادر البشرية المدربة على تقديم أفضل خدمة للأطفال فى ظل اهتمام الوزارة بمرحلة الطفولة المبكرة بهدف إعداد أجيال فاعلة للوطن.