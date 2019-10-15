أخبار مصر | تحرك برلماني حول إضراب عمال الشركة الشرقية للدخان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول إضراب عمال الشركة الشرقية للدخان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، بشأن إضراب عمال شركة الشرقية للدخان، وما اتخذته الشركة من إجراءات في ملف تهريب منتجاتها وتزوير علاماتها التجارية.

وأوضح فؤاد، أنه في ظل متابعتة ما يحدث داخل شركة الشرقية للدخان " إيسترن كومباني" والمتمثل في إضراب جزئي للعمال بدأ يوم الأربعاء الماضى، للمطالبة بحد أدنى للحافز اليومي 220 جنيها للدرجة السادسة فيما فوق، ورفع سقف الحافز الجماعي إلى 900 يوم وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل، تلقى العديد من الشكاوي من عمال الشركة بشأن الأحداث الداخلية.

وطالب فؤاد، سرعة الإطلاع على الملابسات الحقيقية لما يحدث داخل الشركة ومدى مشروعية هذه الطلبات، وما تم إتخاذه من قرارات لإنهاء هذا الإضراب، والإجراءات التي اتخذتها الشركة لحماية منتجاتها من التهريب وتزوير العلامات التجارية والتي سبق وأن تم مناقشة هذه الأزمة فى فبراير الماضى، وتم إحالة الملف للنائب العام.