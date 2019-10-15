مصر | تجديد حبس شخصين لاتهامهما بالانضمام لجماعة محظورة 15 يوما

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهمين هما "و. ع "، و"ح. م"، عاطلان، عثر بحوزتهما على كتب خاصة بالجماعة المحظورة وأوراق تحريضية ضد الدولة، فيما أنكر المتهمين انضمامهما لتلك الجماعة.



وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بانضمام عاطلين لجماعة محظورة، وبحوزتهما كتب وأوراق تحريضية ضد الدولة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهمين وبحوزتهم كتب خاصة بالجماعة المحظورة، ومنشورات خاصة بهم وأوراق تحريضية ضد الدولة، وتم اقتيادهم للقسم وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

