مصر | "باعله مكملات مغشوشة واتخانق معاه".. تشريح جثة صاحب جيم العمرانية

ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في أقل من 24 ساعة، في إلقاء القبض على المتهم بقتل صاحب صالة ألعاب رياضية وإصابة شقيقه إثر نشوب مشاجرة بينهم بمنطقة العمرانية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب والرائد محمد نجيب معاون مباحث القسم، وتبين نشوب مشادة كلامية بين صاحب صالة ألعاب رياضية "جيم" يدعى "إسماعيل التركي"، وشهرته الكابتن، وشاب، بسبب وجود خلافات بينهما، لاتهام الشاب له ببيع مكملات غذائية مغشوشة، تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها الأول بأشقائه، والأخير بوالده لمناصرته، وحاول الشهير بـ "الكابتن" طعن الشاب بسلاح أبيض مطواه كانت بحوزته، إلا أن الشاب تحصل عليها منه وسدد له طعنة نافذة أسقطته قتيلا، كما أصاب شقيقه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

