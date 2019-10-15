مصر | بـ"الأسلحة النارية".. السيطرة على مشاجرة بين طرفين بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الأسلحة النارية".. السيطرة على مشاجرة بين طرفين بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت الأجهزة الامنية، على مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بمنطقة عزبة العرب بمدينة نصر، بسبب خلافات حول الجيرة.

وتلقى المقدم أحمد وحيد رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة ووجود مصابين بشارع صلاح بخيت عزبة العرب دائرة القسم.

وبالتعامل مع البلاغ وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة على النحو التالي، طرف أول "محمد. س"، عاطل، مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة بالجسم، و"أحمد. م"، عاطل، و"عبده. ع"، عاطل، طرف ثان، و"مسعد. ت"، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و"سيد. س"، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

وبالسيطرة على الحادث ووقف النزاع وبالوقوف حول ملابسات الواقعة، تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام الحجارة فقام الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية نتج عنه حدوث إصابة الأول المشار إليها.

وبالقبض على أطراف الحادث وبتحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.