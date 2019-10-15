مصر | حبس 4 عاطلين لاستدراجهم الشواذ جنسيا لسرقتهم في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 4 عاطلين لاستدراجهم الشواذ جنسيا لسرقتهم في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان زايد بقيام كل من "محمد.ج.ر.ع"، 23 عاما، عاطل، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامة في عدد قضيتين (ضرب-سرقة )، و"أمير.م.ح.ح"، 22عاما، عاطل، "فارس.ز.ر.ح"، 30عاما، وعاطل، "أحمد.م.ف"، عاطل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب العديد من حوادث السرقات ضحاياهم من ذوي الميول الجنسية الغير سوية حيث يقوم الرابع بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الشذوذ.

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لاتهامهما باستقطاب ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الشذوذ الجنسي، والقيام بمغافلتهم وسرقتهم بمنطقة الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وعلى الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم " فرد خرطوش محلي الصنع عيار12مم، عدد 3طلقالت من ذات العيار، أسلحة بيضاء".



وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبعرض المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة تلك القضايا.

