مصر | إصابة شخصين في حادث تصادم أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخصين في حادث تصادم أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب حادث تصادم سيارتين أعلى المحور في الاتجاه القادم زايد وأكتوبر ومتجه إلى ميدان لبنان، بكثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو، مساء اليوم الثلاثاء، حيث وقع الحادث أعلى منطقة المنصورية، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى على الفور نقلهما إلى مستشفى زايد التخصصي، كما تم نشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث لتنظيم حركة السير.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو بوقوع حادث تصادم في الاتجاه من أكتوبر نحو ميدان لبنان، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، ونشرت إدارة المرور خدماتها بمحيط الحادث لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير وتم نقل المتصابين إلى مستشفى زايد التخصصي.