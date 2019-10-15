مصر | حبس مسجل 15 يوما لحيازته على حشيش بباب الشعرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجل 15 يوما لحيازته على حشيش بباب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد، حبس مسجل خطر بحوزته 450 جرام حشيش وطبنجة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة، عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة أثناء مرور ضباط من وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية وبصحبتهم القوة المرافقة، تمكن من ضبط م ن، 33 سنة، مسجل خطر، والسابق اتهامه في القضية رقم 387 لسنة 2015م باب الشعرية "مخدرات " حال استقلاله السيارة ماركة هوندا سيفك فيراني اللون "ملك والده" وبحوزته سيجارة مشتعلة بداخلها خليط من مادة التبغ وجوهر الحشيش المخدر.

أضافت التحقيقات، أنه بتفتيش السيارة عثر بداخلها على طبنجة عيار 9مم وخزينة بداخلها 12 طلقة صوت من ذات العيار، كمية من الحشيش المخدر وزنت 450 جراما، 7200 جنيه،سلاح أبيض "كتر"، 3 هواتف محمول.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهته المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار بها وتحقيق ارباح غير مشروعة والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى أمرت فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاضى المعارضات.