مصر | ضبط قاتل صديقه بسبب هاتف محمول بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط قاتل صديقه بسبب هاتف محمول بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال مباحث قسم المطرية، القبض على عاطل لقتله سائق "توك توك" بسبب الخلاف على هاتف محمول في المطرية.

وتلقى الرائد كريم البحيري، رئيس المباحث، بلاغا من مستشفى المطرية التعليمي يفيد باستقباله "ا.س.ب" 26 سنة سائق توك توك ( توفى أثر إصابته بجرح طعني نافذ بالبطن).

وبالتعامل مع البلاغ وبالتحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى، و"ع.س.م" 19 سنة عاطل ومقيم الخانكة قليوبية بسبب خلافات حول قيمة هاتف محمول، قام المتهم ببعيه للمجني عليه، تطورت إلى مشاجرة استخدم فيه المتهم سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط وحدة المباحث من القبض عليه.

وبعرضه على النيابة للعامة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.