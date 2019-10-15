مصر | يجدد الرخصة بـ1000 جنيه.. التحقيق مع سائق انتحل صفة أمين شرطة في عين الصيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يجدد الرخصة بـ1000 جنيه.. التحقيق مع سائق انتحل صفة أمين شرطة في عين الصيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس سائق لانتحاله صفة أمين شرطة لانهاء تراخيص السيارات فى منطقة عين الصيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول المتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من ضباط قسم مباحث المرور، بضبط "ا. ع. ب" 39 سنة، سائق بشركة لصيانة السيارات، أثناء تواجده بوحدة تراخيص مرور عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لانتحاله صفة أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وبحوزته جهاز لاسلكي ماركة Kenwood، أثناء إنهائه إجراءات استخراج رخصة قيادة باسم"ع. ت. ع" 20 سنة عاطل، مقابل مبلغ مالي 1000 جنيه يتحصل عليها المتهم عقب استخراج الرخصة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإيهامه المترددين على الوحدة بأنه من رجال الشرطة، وقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات ورخص القيادة خاصتهم مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها بعد إنهاء الإجراءات، وأن الجهاز اللاسلكي المضبوط بحوزته خاص بجهة عمله، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.