مصر | في "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية".. شاهد يسرد كيفية القبض على أحد المتهمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية".. شاهد يسرد كيفية القبض على أحد المتهمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت المحكمة لشهادة الضابط القائم بالضبط على باسم جاد المتهم بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، الذي أكد أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبطه، قام بعمل أكمنة تمكنت من ضبطه.



وأشار الشاهد إلى أن الضبط جاء حين تواجد المُتهم بمنطقة الموقف الجديد بالإسكندرية، دائرة قسم كرموز، وشدد على أنه بتفتيشه لم يعثر على أي مضبوطات، وجرى تحرير محضر بضبطه.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.

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