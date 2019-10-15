شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: تجهيز مستشفى «إسنا» خلال 3 أسابيع بتكلفة 475 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الثلاثاء ، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى إسنا المركزي، وذلك في إطار استعدادات وتجهيزات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وكان في استقبالهم عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

كما تابعت وزير الصحة استعدادات الأقصر لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، في إطار المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، وعملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن تكلفة الإنشاء والتجهيزات للمستشفى بلغت 475 مليون جنيه، حيث تم نقل تبعية المستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة عام 2016، مشيرةً إلى أن المستشفى تخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤها وفقاً للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات.

وحرصت وزيرة الصحة والسكان على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، وشددت على اختبار جميع الأنظمة والأجهزة الطبية قبل التشغيل، موضحةً أنه سيتم الانتهاء من كافة التجهيزات خلال 3 أسابيع.

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كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان سكن الأطباء، وشددت على توفير كافة سبل الراحة لهم وتركيب شبكة "الواي فاي" لإتاحة شبكة الإنترنت لهم على مدار الساعة لتساعدهم في عملية التعليم الطبي، ووجهت بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى بالتعاون مع مستشفى شفاء الأورمان، كما أبدت عددا من الملاحظات الطبية الهامة تزامنا مع تركيب الأجهزة الطبية بالمستشفى، واستغلال المساحات بقسم الحضانات بالشكل الأمثل.

وقالت وزيرة الصحة إن المستشفى تتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و13 حضانة للأطفال، لافتةً إلى أن المستشفى تشمل كافة التخصصات الطبية.

كما عقدت الوزيرة اجتماع مع قيادات الوزارة بمستشفى الأقصر الدولي لمناقشة التجهيزات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة الى اجتماع موسع بقيادات الوزارة والمحافظة بمستشفى الأقصر الدولي للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب بتجهيزات المستشفى، قائلين لوزيرة الصحة "بلغي الرئيس السيسي إن هديته وصلت لأهل الأقصر"، كما استمعت وزيرة الصحة لمطالب المواطنين وأعضاء مجلس النواب ووعدتهم بسرعة تلبيتها.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.