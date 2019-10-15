شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 162 ألفًا و558 متقدمًا على البوابة الإلكترونية لوظائف المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 162558 متقدما للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية، الأربعاء الماضي.

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وأوضحت الوزارة، أن طلبات التسجيل للتأهيل لوظيفة بلغت 161276 طلبًا مقدمًا على البوابة الإلكترونية، فيما بلغت طلبات الرغبة في التطوع 1282 طلبًا حتى الآن، مشيرة إلى أن عدد من سجل من العاملين بالفعل (موظفين) بلغ 5097 طلبًا، فيما بلغت عدد طلبات من لا يعمل 156765 طلبًا على البوابة الإلكترونية، لافتة إلى أن عدد طلبات الذكور المسجلين لبياناتهم بلغوا 50484 طلبًا، فيما بلغت عدد طلبات الإناث 112074 طلبًا.

وكشفت أن عدد شباب الخريجين الذين سجلوا بياناتهم بلغوا 161862 شاب وفتاة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا بياناتهم 696 طالبا وطالبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.