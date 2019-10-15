شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تحصل على شهادة وفاة طفلة شائعة «الالتهاب السحائي» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت المصري اليوم على تقرير شهادة وفاة الطفلة كارما مصطفي عبدالعزيز، وعمرها 6 سنوات والتي تم نقلهم من مدرستهم بمنطقة سموحة بالإسكندرية إلى عدة مستشفيات ضمن أربع حالات اشتباه بالالتهاب السحائي.

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وأكدت شهادة وفاة الطالبة أن نتيجة الوفاة هو هبوط في الدورة الدموية وتوقف القلب وصدمة تسمميه حادة.

وكان الدكتور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، قال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إنه جرى احتجاز 4 طالبات في المرحلة الابتدائية بمدرسة مصطفى النجار التابعة لإدارة شرق التعليمية، في عدد من المستشفيات، أمس الاثنين، للاشتباه بإصابتهن بالحمى الشوكية أو الالتهاب السحائي، مؤكدا أنه وفقا لفحص مديرية الشؤون الصحية والحصول على عينات منهن تأكد أنها سلبية.

كما نفى الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وقوع أي حالة وفاة بالمحافظة نتيجة الإصابة بالالتهاب السحائي، وذلك رداً على أنباء ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة طالبة كانت قد نقلت إلى أحد المستشفيات تعاني من صداع وقيء وارتفاع في درجة الحرارة، ويشتبه بإصابتها بالالتهاب السحائي.