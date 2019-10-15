شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورًا لصناعات اليابان بأفريقيا والشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر مؤهلة لتصبح محورًا للصناعات والمنتجات اليابانية لمختلف الأسواق خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، الثلاثاء، مع رئيس شركة تويوتا اليابانية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس شركة «تويوتا» استعرض المشروعات التي ستنفذها الشركة في مصر في مجالات النقل العام، وتوليد الطاقة.

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