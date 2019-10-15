شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تنعى طلابها المتوفين في حادث السير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الجامعة البريطانية في مصر، 3 من طلابها، الذين الذين لقوا مصرعهم بعد انقلاب سيارتهم الخاصة وتفحمها في مدينة الشروق الإثنين الماضي.

وأدي المئات صلاة الغائب على أرواحهم بالحرم الجامعي، الثلاثاء، حيث تم وقف الدراسة لمدة نصف ساعة، وشارك في صلاة الغائب كل من رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهئية المعاونة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الإدارية وجميع الإداريين والعاملين، وجميع طلاب كليات الجامعة.

وأعلنت الجامعة البريطانية وقف الأنشطة غير الأكاديمية لمدة ثلاثة أيام حداداً على أرواح الطلاب الطاهرة.

وأعرب محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، عن خالص تعازيه لأهالي الطلاب الثلاثة ولكلية الهندسة قسم بترول، وزملائهم، قائلاً: «ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي طلاب الجامعة الثلاثة الذين انتقلوا إلى رحمة الله، ولا يسعنى في هذا الظرف الأليم إلا أن أتوجه إلى ذويهم بأحر عبارات التعازى وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة في هذا المصاب الجلل».

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وأكد خميس أنه سيقدم كل أنواع الدعم اللازم للطالب المصاب لإتمام علاجه سواء في مصر أو الخارج، ليعود إلى دراسته في أقرب وقت.

وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر :«في يوم حزين نعزي أنفسنا على فقداننا للطلاب الثلاثة، وبإسمي وإسم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئات الإدارية وموظفي الجامعة وطلابها، ننعي الطلاب الثلاثة ضحايا حادث السير، متمنيين الشفاء العاجل للطالب المصاب».

الجامعة البريطانية تنعي طلابها المتوفيين في حادث السير

وأوضح حمد أن الجامعة تواصلت مع أسر الضحايا عقب وقوع الحادث فوراً لتوفير وتقديم المساعدة اللازمة في مصابهم الجلل، مشيرا إلى التضامن الكامل مع أسر الطلاب المتوفيين شهداء العلم وأن الجامعة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتخليد ذكراهم.

كان 4 من طلاب كلية الهندسة- قسم البترول بالجامعة البريطانية يستقلون سيارة خاصة تعرضوا لحادث تصادم في مدينة الشروق، ما أدى إلى وفاة 3 منهم هم (الطالب عمار محمود عبدالفتاح الشرشابى، والطالب عبدالله إيهاب حسنى معوض، ووالطالب أحمد رزق محمد رزق المدمس) ونجاة الرابع.