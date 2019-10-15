مسيرة للطلبة المكفوفين بالسويس احتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية التربية والتعليم في السويس، اليوم الثلاثاء، مسيرة للأطفال المكفوفين بالعصا البيضاء، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء بمحافظة السويس بمشاركة اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.

شارك في المسيرة كلا من الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد، وسلمى الشاعر مديرعام التربية والتعليم، والقيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم وعدد من طلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين، من حملة العصا البيضاء، وذلك بإشراف إدارة التربية الخاصة بالسويس.

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مسيرة للطلبة المكفوفين بالسويس إحتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء

أقيمت المسيرة تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس. والتي بدأت من أمام ميدان الخضر مرورا بشارع الجلاء، وأمام ديوان عام المحافظة، وأعطى محافظ السويس توجيهاته لمديري الادارات التعليمية الثلاثة بالمرور يوميا على مدارس التربية الخاصة لتلبيه طلبات واحتياجات ذوى القدرات الخاصة، معلنا دعمه الكامل لهم سواء بمدارس أو الأماكن التي يتواجدون بها.

مسيرة للطلبة المكفوفين بالسويس إحتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء

وقالت الدكتورة إيمان مصطفى مدير إدارة التربية الخاصة، إن الهدف من المسيرة تعريف المجتمع بحق الكفيف في عبور الطريق بأمان، ورسالة إلى المارة بضرورة احترام هذا الحق ومساعدة كل حاملي العصا البيضاء على عبور الشارع بأمان دون خوف.

وأضافت خلال مشاركتها في المسيرة أن العصا البيضاء وسيلة تأمين مرور الكفيف في الشارع أو غيره من الأماكن، وبمثابة وسيلة تعويضية يعتمد عليها الكفيف خلال سيره بالشوارع وتحسس الطريق من حوله وتجنب أخطار الطرق.

يذكرأن العصا البيضاء فكرة قديمة ترجع إلى 1921 طورها أحد المكفوفين ويدعى «جيمس بيجز» لتصبح أداة لمعاونة الكفيف على المشي والتنقل، واصدرت الهيئة العامة للأمم المتحدة بيانًا باعتبار 15 أكتوبر من كل عام يوم عالمي للعصا البيضاء، وقد أقر الاتحاد العالمي للمكفوفين الذي تأسس في العام 1948 هذا الإجراء، وشجع على زيادة المعرفة وتفهم حقوق واحتياجات المكفوفين.