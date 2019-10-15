شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور بنفق الهرم ومطلع كوبرى الجيزة بسبب زيادة الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نفق الهرم فى اتجاه مطلع كوبرى الجيزة توقف حركة السير بسبب زيادة الأحمال، والوقوف العشوائى للسيارات الأجرة أثناء تحميل الركاب. ورصدت كاميرا ”الخليج 365”، توقف حركة السير على طول النفق اتجاه الجيزة، بينما شهد النفق فى الاتجاه العكسى القادم من الجيزة إلى المريوطية سيولة نسبية فى حركة السير. فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش وضباط وأفراد المرور لتسيير حركة السيارات وسحب الكثافات المرورية.

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