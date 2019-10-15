مقتل شخصين وإصابة 12 فى إطلاق قذائف هاون على الحدود التركية السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل شخصين وأصيب 12 آخرون جراء إطلاق قوات سوريا الديمقراطية قذائف هاون على بلدة "كزل تبه" التابعة لمحافظة ماردين التركية على الحدود مع سوريا، جاء ذلك بسحب ما أفاد به مراسل شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية قبل قليل، دون التطرق لتفاصيل أخرى.
وتواصل تركيا عدوانها العسكرى على شمال شرق سوريا، لليوم السابع على التوالى، حيث أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات، وتشريد وتهجير مئات الآلاف.
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