بلومبرج: قطر دافعت عن العدوان التركى فى سوريا ووقفت بجوار حليفها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن قطر دافعت عن الهجوم العسكرى التركى فى شمال سوريا، متمسكة بدولة حليفة ساعدت قطر خلال المقاطعة.
وفى تصريح له قال وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى فى الدوحة، إن التوغل العسكرى التركى ليس توسعى لأن تركيا واجهت "تهديد وشيك "من الجماعات الكردية على الحدود السورية.
التعليقات هى الأولى لدولة قطر حول العملية العسكرية المثيرة للجدل التى تقوم بها تركيا لبناء منطقة آمنة داخل جارتها وطرد الجماعات الكردية على حدودها الجنوبية.
وتعد قطر الدولة العربية الوحيدة التى أيدت الهجوم التركى الغاشم على سوريا منذ الأيام الأولى
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