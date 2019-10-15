شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم رئيس شركة تويوتا اليابانية.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس شركة تويوتا استعرض المشروعات التي ستنفذها الشركة في مصر في مجالات النقل العام، و توليد الطاقة.
ومن جانبه، أكد الرئيس أن مصر مؤهلة لتصبح محوراً للصناعات والمنتجات اليابانية لمختلف الأسواق خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.
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