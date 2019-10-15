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ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة عن ضبط 38 متهما بحوزتهم، 2850 جرام حشيش، و469 قرص مخدر، و 300 جرام استروكس، و 169 جرام هيروين، و 50 جرام شادو.

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط 12 متهما بحوزتهم 10 فرد خرطوش، وبندقية آلية، وطبنجة، وبندقية خرطوش، ماركة بامب أكشن، و19 طلقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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