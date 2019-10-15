شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية لبنان السابق: الطوافات الـ3 كانت هبة ولم تكلف الدولة قرشاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الداخلية اللبناني السابق، زياد بارود: ‏"حرائق لبنان المأساوية تعيد طرح السؤال ذاته المطروح منذ 2012 : أين طوافات السيكورسكي؟!!!، متسائلا لماذا لم يتم تعزيز قدرات الدفاع المدني حتى الآن؟! قائلا : إليكم ما أعرفه، بكل أسف".

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وتابع بارود عبر تويتر : "الطوافات الـ3 كانت هبة ولم تكلف الدولة قرشاً واحداً وشملت الهبة الصيانة لـ3 سنوات وتدريب الطيارين، وقد اختار المواصفات سلاح الجو في الجيش مع مؤسسة Veritas ثم أرسل دفتر الشروط إلى 21 شركة عالمية ورسا على الأدنى سعراً".

أضاف: "الطوافات استعملت على مدى 3 سنوات وشاركت حتى 2013 بمكافحة ما يزيد عن 11 حريق وبفعالية، هل المسألة تتعلق فعلاً بالصيانة؟ أم ثمة قطبة مخفية؟ في أي حال، تبقى كلفة الصيانة متواضعة مقارنةً مع غضب الناس وخوفهم والخسائر في الأرواح والممتلكات وفي الأخضر القليل المتبقي".

فيما قال النائب زياد الحواط عبر "تويتر" أيضا قائلاً: "قلبنا يحترق مع الحرائق التي تلتهم لبنان، مع التحية لجهود وزيرة الداخلية ريّأ الحسن ورجال الدفاع المدني والإطفاء على جهودهم، نسأل: أين هي طائرات الـ"سيكورسكي" التي امتلكها لبنان عام 2009، وكلّفت 15 مليون دولار وتحولت إلى خردة؟ أين هي خطط الوزارات المعنية لترقب الكوارث ومكافحتها؟".