شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الكرملين: العدوان التركى فى سوريا "غير مقبول" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن ألكسندر لافرينتييف مبعوث الكرملين إلى سوريا، اليوم الثلاثاء، وصفه للهجوم التركى فى شمال شرق سوريا، بأنه "غير مقبول"، موضحا أن موسكو لم توافق على هذه العملية مسبقا.
كما أكد لافرينتييف، أن روسيا توسطت فى اتفاق بين القوات الحكومية السورية والقوى الكردية، مما سمح بدخول القوات السورية منطقة يسيطر عليها الأكراد.
وأضاف المبعوث، فى تصريحات للصحفيين على هامش زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الرسمية لأبوظبى، أن المحادثات بين الأكراد ودمشق جرت فى قاعدة حميميم الجوية الروسية فى سوريا وأماكن أخرى.
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