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قافلة دعوية مشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف للغربية بمناسبة العيد القومى للمحافظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق القافلة الدعوية الثالثة عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة فى تمام الساعة التاسعة صباحًا لمحافظة الغربية.

 

وتضم القافلة، ثمانية علماء: أربعة من علماء الأزهر الشريف وأربعة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع:" ذكر الله تعالى وأثره فى استقامة النفس البشرية"، فى إطار المنهج الوسطى الذى يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التى دعا إليها ديننا الحنيف.

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 قالت وزارة الأوقاف، يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

 

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