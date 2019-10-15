شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يسلم عقود محال سوق زنين بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عقود المحال الجديدة، لبائعات سوق زنين، الذى تم افتتاحه اليوم الثلاثاء، حيث أطلقن السيدات الزغاريد تعبيرا عن فرحتهن بالمحال الجديدة.

وقالت الدكتورة لمياء عبد القادر، نائب محافظ الجيزة لشئون المراة، إن فريق العمل بذل مجهود كبير فى تطوير السوق والنتيجة كانت مبهرة، سعينا لتوفير بيئة ملائمة للمرأة وتوفير فرص عمل لها بتمويل من هيئة الأمم المتحدة.

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وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أنه تم وضع ملف المرأة نصب اعيينا وسوق زنين به بائعات كثيرات عانين من شكل السوق والاهمال الذى تعرض له على، مشيرة إلى ان لكل كان يعمل كفريق عمل واحد لخدمة المواطن .

وطالبت مايا مرسى بتضافر الجهود لتكريم أسر الشهداء والذين قدموا كل غالى ونفيس لرفعة الوطن والدفاع عنه، وقالت ان من نفذ أعمال السوق هى مقاولة وليس مقاول وهذا يدل أن المرأة تستطيع شغل أى مهنة.