شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف "محمد مصطفى" مديرا عاما للعلاقات العامة والإعلام الريفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تكليف المحاسب محمد مصطفى أمين أحمد، مدير إدارة الإعلام الريفى وأمين مجلس الإعلام الريفى للعمل مديرا عاما للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الريفى بديوان عام وزاره الزراعة واستصلاح الأراضى، وفقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 1220 لسنه 2019. Advertisements يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت فى أغسطس 2018 عن مسابقة لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة، وفتح باب التقدم للراغبين في شغلها طبقاً للقانون، موضحًا أن الدرجات المعلن عنها شملت 3 درجات من المستوى الوظيفى الممتازة رئيس قطاع و13 درجة من المستوى الوظيفى العالية من بينها 9 درجات رئيس إدارة مركزية و4 درجات مدير مديرية، فضلاً عن 7 درجات من المستوى الوظيفى مدير عام.

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